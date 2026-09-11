Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos-d Dark
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos-d Dark
Уникальная флешка QUMO Cosmos – это надежное, современное устройство для хранения и перемещения информации. Обтекаемый прочный корпус из цинкового сплава превосходно защищает флешку от механических повреждений. Отсутствие колпачка делает использование QUMO Cosmos максимально удобным, а благодаря использованию СОВ технологии производства флеш-чипов, накопитель является влагозащищённым.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Уникальная флешка QUMO Cosmos – это надежное, современное устройство для хранения и перемещения информации. Обтекаемый прочный корпус из цинкового сплава превосходно защищает флешку от механических повреждений. Отсутствие колпачка делает использование QUMO Cosmos максимально удобным, а благодаря использованию СОВ технологии производства флеш-чипов, накопитель является влагозащищённым.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos-d Dark - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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