Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or
USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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