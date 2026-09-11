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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4K40EB3-CWE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4K40EB3-CWE

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Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200Hz (M393A4K40EB3-CWE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518220
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4K40EB3-CWE

Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200Hz (M393A4K40EB3-CWEBY)

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4K40EB3-CWE




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200Hz (M393A4K40EB3-CWEBY)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4K40EB3-CWE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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