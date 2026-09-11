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Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
515 310 руб.
623 530
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518194
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit Russian (P71-09416)
Для центров обработки данных и облачных сред с высокой степенью виртуализации. Имеет неограниченные права на запуск виртуальных экземпляров. Лицензия на 24 ядра Microsoft на серверную операционную систему Windows Server Datacenter 2022 64bit с неограниченным сроком действия, в комплекте с носителем, для использования в коммерческих организациях, язык - русский, программный продукт с типом лицензирования OEM, конечный пользователь, частное лицо или организация может приобрести ОЕМ-версию продукта Microsoft исключительно с новым компьютером, OEM-лицензия имеет привязку к материнской плате компьютера, дальнейшая переустановка на другое устройство невозможна.
Для центров обработки данных и облачных сред с высокой степенью виртуализации. Имеет неограниченные права на запуск виртуальных экземпляров. Лицензия на 24 ядра Microsoft на серверную операционную систему Windows Server Datacenter 2022 64bit с неограниченным сроком действия, в комплекте с носителем, для использования в коммерческих организациях, язык - русский, программный продукт с типом лицензирования OEM, конечный пользователь, частное лицо или организация может приобрести ОЕМ-версию продукта Microsoft исключительно с новым компьютером, OEM-лицензия имеет привязку к материнской плате компьютера, дальнейшая переустановка на другое устройство невозможна.
Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit Russian (P71-09416) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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