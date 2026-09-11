Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)
Новые слои безопасности, встроенные в Windows Server 2019 помогут предотвратить злонамеренные атаки, выявить подозрительные действия, защитить виртуальные машины, снизить риски и защитить платформу от новых угроз. Новые параметры развертывания с Nano Server: обновленный модуль для построения изображений, разделение физического и гостевого хоста виртуальной машины, поддержка различных редакций Windows Server. Широкий выбор высокоэффективных и рентабельных вариантов хранения с акцентом на устойчивость, снижение стоимости, а также усиление контроля. Windows Server 2019 обеспечивает оптимизацию уже приобретенных модулей инфраструктуры хранилищ, создает доступные, высокопроизводительные и масштабируемые решения.
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