Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian (R18-06457)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%4 880 руб. 5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20
Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian (R18-06457)
Клиентская лицензия (CAL) требуется для каждого пользователя или устройства, имеющего доступ к серверному программному обеспечению.Внимание! Данная позиция доступна только для корпоративных заказчиков по предоплате. Для уточнения условий поставки обратитесь к вашему менеджеру.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Клиентская лицензия (CAL) требуется для каждого пользователя или устройства, имеющего доступ к серверному программному обеспечению.Внимание! Данная позиция доступна только для корпоративных заказчиков по предоплате. Для уточнения условий поставки обратитесь к вашему менеджеру.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian (R18-06457) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2022 Russian (R18-06457)