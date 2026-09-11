Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2019 Russian (R18-05876)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%14 320 руб. 18 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518185
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
1
Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2019 Russian (R18-05876)
Microsoft Windows Server CAL 2019 – лицензия клиентского доступа, дающая пользователю право на доступ к службам на сервере. Лицензия Microsoft Windows Server CAL 2019 приобретается для каждого сотрудника, который использует серверные службы, такие как файловое хранилище или печать. При этом не имеет значения, сколько устройств применяется для доступа. Microsoft Windows Server CAL 2019 требуется для Microsoft Windows Server 2019 Standard и Datacenter.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Microsoft Windows Server CAL 2019 – лицензия клиентского доступа, дающая пользователю право на доступ к службам на сервере. Лицензия Microsoft Windows Server CAL 2019 приобретается для каждого сотрудника, который использует серверные службы, такие как файловое хранилище или печать. При этом не имеет значения, сколько устройств применяется для доступа. Microsoft Windows Server CAL 2019 требуется для Microsoft Windows Server 2019 Standard и Datacenter.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2019 Russian (R18-05876) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server CAL 2019 Russian (R18-05876)