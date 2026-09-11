Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 Russian (P73-07935)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 Russian (P73-07935)
Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 Russian (P73-07935) - это гибкое, недорогое и удобное серверное решение для небольших компаний, имеющих не более 25 пользователей и не более 50 устройств. Windows Server Essentials является идеальным первым сервером, который также можно использовать в качестве основного в многосерверной среде для малого бизнеса. Microsoft Windows Server Standard 2019 — операционная система корпоративного уровня, обеспечивает обработку гибридного облака и данных, а также новый уровень безопасности и инноваций для приложений и инфраструктуры компании. Решение нового поколения для развертывания приложений Windows Server 2019 предназначено для IT-специалистов, позволяет проводить работы в сфере создания и предоставления масштабных облачных сервисов, которые содержат последние технологии и улучшения для виртуализации, хранения и управления сетями, защиты информации и доступа, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, платформы приложений и веб-платформы, а также множество других модулей.
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