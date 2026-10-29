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Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK

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Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 1
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 2
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 3
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 4
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 5
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 6
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 7
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 1
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 2
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 3
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 4
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 5
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 6
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 7
  • Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK
1 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SENCOR
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK

Дизайн Ultra Slim (высота всего 20 мм). Стеклянная поверхность для удобной чистки. Закаленное безопасное стекло (6 мм). Большой ЖК дисплей (74х28,5 мм). Функция измерения BMI (индекс массы тела). Функция измерения BMR (базовая скорость метаболизма). Память на 12 человек. Измеряет объем жира и воды в теле по принципу BIA. Функция Auto-On (взвешивает сразу после установки на весы).

Отзывы о товаре Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SENCOR
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн Ultra Slim (высота всего 20 мм). Стеклянная поверхность для удобной чистки. Закаленное безопасное стекло (6 мм). Большой ЖК дисплей (74х28,5 мм). Функция измерения BMI (индекс массы тела). Функция измерения BMR (базовая скорость метаболизма). Память на 12 человек. Измеряет объем жира и воды в теле по принципу BIA. Функция Auto-On (взвешивает сразу после установки на весы).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - стоимость товара 1320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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