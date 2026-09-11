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Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU)

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Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 1
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 2
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 3
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 4
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 5
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 6
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 7
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 8
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 9
Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 1
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 2
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 3
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 4
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 5
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 6
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 7
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 8
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 9
  • Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515096
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Автомобильные держатели
Размеры в упаковке, см
12х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU)

Совместимость с Qi-сертифицированными устройствами с мощностью зарядки до 5 Вт. Входное напряжение (макс., нормальная зарядка) 9 В, Входной ток (макс., нормальная зарядка) 1.67 А, Возможна горизонтальная и вертикальная регулировка (свободное вращение на 360 градусов).

Отзывы о товаре Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Автомобильные держатели
Описание
Совместимость с Qi-сертифицированными устройствами с мощностью зарядки до 5 Вт. Входное напряжение (макс., нормальная зарядка) 9 В, Входной ток (макс., нормальная зарядка) 1.67 А, Возможна горизонтальная и вертикальная регулировка (свободное вращение на 360 градусов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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