Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 514988
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200
Описание товара Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001
С внешним аккумулятором Usams US-CD150 вы навсегда забудете о проблеме севшей батареи. Прибор выглядит стильно, привлекает внимание лаконичным дизайном. Он подчеркнет хороший вкус владельца, а также отлично справится со своей главной задачей — сделает жизнь удобнее и комфортнее.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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С внешним аккумулятором Usams US-CD150 вы навсегда забудете о проблеме севшей батареи. Прибор выглядит стильно, привлекает внимание лаконичным дизайном. Он подчеркнет хороший вкус владельца, а также отлично справится со своей главной задачей — сделает жизнь удобнее и комфортнее.
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Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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