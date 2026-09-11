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Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001

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Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 1
Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 2
Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 1
  • Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 2
  • Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 514988
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Характеристики

Бренд
USAMS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001

С внешним аккумулятором Usams US-CD150 вы навсегда забудете о проблеме севшей батареи. Прибор выглядит стильно, привлекает внимание лаконичным дизайном. Он подчеркнет хороший вкус владельца, а также отлично справится со своей главной задачей — сделает жизнь удобнее и комфортнее.

Отзывы о товаре Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001




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Характеристики
Бренд
USAMS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
С внешним аккумулятором Usams US-CD150 вы навсегда забудете о проблеме севшей батареи. Прибор выглядит стильно, привлекает внимание лаконичным дизайном. Он подчеркнет хороший вкус владельца, а также отлично справится со своей главной задачей — сделает жизнь удобнее и комфортнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумуляторм Usams Power Bank US-CD150 PB56 10000mAh Black 10KCD15001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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