Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001
Защищенная внешняя аккумуляторная батарея TopON TOP-X50 на основе LFP аккумуляторов незаменима для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. Благодаря высокой емкости может использоваться в качестве аварийного источника питания.Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают USB Type-C Power Delivery 60W, 2 USB-порта, поддержка QC3.0 и автомобильная розетка мощностью 180W. TOP-X50 поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов и металлодетекторов. Совместимость с инверторами переменного тока увеличивает возможность подключения большинства бытовых приборов и зарядок. Подходит для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Поддерживает одновременную работу и зарядку, и может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели.
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