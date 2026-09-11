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Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04

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Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 - фото 1
Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
  • Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 - фото 1
  • Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513536
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04

После установки закаленного стекла DF из линейки Color экран устройства будет надежно защищен и не утратит своих свойств. Защитное стекло изготовлено из специально обработанных материалов повышенной прочности. Закаленное стекло спроектировано точно и полностью закрывает изогнутый по краям экран мобильного телефона. Цветная рамка подчеркивает контуры экрана. Олеофобное покрытие предотвратит появление следов от пальцев, сохранит чувствительность сенсора гаджета на 100%, уменьшит блики на экране. Клеевой слой на задней поверхности позволяет легко устанавливать закаленное стекло. Данный аксессуар максимально защитит экран смартфона от царапин, повреждений, влаги и ударов

Отзывы о товаре Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
После установки закаленного стекла DF из линейки Color экран устройства будет надежно защищен и не утратит своих свойств. Защитное стекло изготовлено из специально обработанных материалов повышенной прочности. Закаленное стекло спроектировано точно и полностью закрывает изогнутый по краям экран мобильного телефона. Цветная рамка подчеркивает контуры экрана. Олеофобное покрытие предотвратит появление следов от пальцев, сохранит чувствительность сенсора гаджета на 100%, уменьшит блики на экране. Клеевой слой на задней поверхности позволяет легко устанавливать закаленное стекло. Данный аксессуар максимально защитит экран смартфона от царапин, повреждений, влаги и ударов
Самовывоз
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Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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