Описание товара Память оперативная DDR5 Crucial 32Gb 4800MHz CL40 1.1V (CT2K32G48C40U5)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти представляет собой сбалансированное решение для современных пользователей, переходящих на платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и выше. Он идеально подходит для сборки нового офисного, мультимедийного или домашнего ПК начального уровня, где важна стабильность и поддержка новейшего стандарта DDR5. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, работой в офисных пакетах, лёгком монтаже видео и нетребовательных играх, хотя для серьёзного гейминга или профессионального рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и эффективность благодаря ряду архитектурных улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы со старыми поколениями памяти, поэтому установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — комфортный объём для большинства современных задач. Частота 4800 МГц является стандартной, или JEDEC, для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с DDR4-3200. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и ускоренной обработке больших данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что для частоты 4800 МГц является типичным значением для недорогих модулей DDR5. Соотношение частоты и таймингов определяет итоговую латентность. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует энергоэффективности. Данная модель не имеет предустановленных экстремальных профилей разгона (XMP/EXPO), работая на заводских настройках, что гарантирует максимальную совместимость и стабильность без необходимости вмешательства в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel сокетов LGA 1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD сокетов AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. На заявленной частоте 4800 МГц модули будут работать практически на любой совместимой плате, часто без необходимости обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули Crucial в этой серии выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает стоимость и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Пассивного охлаждения за счёт естественной циркуляции воздуха в корпусе достаточно для стабильной работы на штатной частоте. Подсветка (RGB) отсутствует, что делает этот комплект практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в комплекте из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность встроенной графики и многих приложений. Для корректной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это разъёмы A2 и B2 согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это фиксированная частота 4800 МГц без профиля разгона, поэтому энтузиастам, желающим выжать максимум из платформы, стоит смотреть на модели с поддержкой XMP или EXPO и более высокими скоростями. Убедитесь в совместимости поколения DDR5 с вашей материнской платой. Данный комплект — отличный выбор для апгрейда или сборки неигрового ПК с акцентом на стабильность, многозадачность и поддержку современного стандарта памяти по доступной цене. Для игровых систем среднего и высокого уровня рекомендуются комплекты DDR5 с более низкими задержками и частотой от 5600 МГц и выше.