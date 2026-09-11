Блок питания FORMULA ATX 850W KCAS PLUS GOLD (KCAS PLUS 850G)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%6 070 руб. 10 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512061
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х11
Вес, кг.
2.36
Описание товара Блок питания FORMULA ATX 850W KCAS PLUS GOLD (KCAS PLUS 850G)
Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.
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Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания FORMULA ATX 850W KCAS PLUS GOLD (KCAS PLUS 850G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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