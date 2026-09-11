Top.Mail.Ru
Микроскоп Эврики "Юный исследователь" увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп Эврики "Юный исследователь" увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 1
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 2
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 3
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 4
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 5
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 6
Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 1
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 2
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 3
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 4
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 5
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 6
  • Микроскоп Эврики &quot;Юный исследователь&quot; увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 300 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511471
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
пинцет, наклейки, слайды, держатель для телефона, баночки для образцов, контейнер для образцов
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х10
Вес, г.
400

Описание товара Микроскоп Эврики "Юный исследователь" увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909

Микроскоп увеличивает изображение в 80?450 раз. С оптическим инструментом учёба превратится в увлекательный процесс, а все естественные науки перейдут в разряд любимых. Прибор станет хорошим дополнением к школьной литературе.

Отзывы о товаре Микроскоп Эврики "Юный исследователь" увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
пинцет, наклейки, слайды, держатель для телефона, баночки для образцов, контейнер для образцов
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп увеличивает изображение в 80?450 раз. С оптическим инструментом учёба превратится в увлекательный процесс, а все естественные науки перейдут в разряд любимых. Прибор станет хорошим дополнением к школьной литературе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Эврики "Юный исследователь" увеличение х1200 № SL-02971 арт.4491909 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...