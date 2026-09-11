Набор мягких модулей КАТ-930 Спорт-Импорт "Столик" (38,5х15х39)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%900 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511412
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
сборная модель
Дополнительно
вес 1.8 кг
Материал
ЭВА
Тематика
мебель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х15
Вес, кг.
1.8
Описание товара Набор мягких модулей КАТ-930 Спорт-Импорт "Столик" (38,5х15х39)
Такой детский столик легко собирается из отдельных блоков. Детали выполнены из мягкого вспененного полимера ЭВА. Столик очень легкий и не боится влажности и грязи. Поэтому его удобно брать с собой в поездки на природу. Источник интернет-магазин развивающих игрушек
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Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
сборная модель
Дополнительно
вес 1.8 кг
Материал
ЭВА
Тематика
мебель
Страна производитель
Китай
Такой детский столик легко собирается из отдельных блоков. Детали выполнены из мягкого вспененного полимера ЭВА. Столик очень легкий и не боится влажности и грязи. Поэтому его удобно брать с собой в поездки на природу. Источник интернет-магазин развивающих игрушек
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Набор мягких модулей КАТ-930 Спорт-Импорт "Столик" (38,5х15х39) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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