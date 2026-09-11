Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 120 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна производства
Китай
Тип товара
коврик-пазл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
800
Описание товара Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.)
Мягкий коврик-пазл Мозаика с рыбами. На каждой плитке расположена 1 рыбка. Фигурки рыбок составные, каждая составляется из 5-6 частей.
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Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна производства
Китай
Тип товара
коврик-пазл
Страна производитель
Китай
Мягкий коврик-пазл Мозаика с рыбами. На каждой плитке расположена 1 рыбка. Фигурки рыбок составные, каждая составляется из 5-6 частей.
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Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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