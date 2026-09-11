Корзина для игрушек Играем вместе "Буба" 43*60см арт.XDP-17933-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%840 руб. 1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511161
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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 508 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х20
Вес, г.
500
Описание товара Корзина для игрушек Играем вместе "Буба" 43*60см арт.XDP-17933-R
Корзина Играем вместе Буба XDP-17933-R для маленьких поклонников мультсериала «Буба», которые непременно оценят эту красочную корзину с изображением любимых персонажей. Корзина идеально впишется в интерьер детской комнаты. В неё поместятся и машинки, и куклы, мягкие игрушки и другие сокровища малыша. Ребёнку будет интересно самому заняться уборкой в комнате, поэтому приучить к аккуратности и порядку будет легко. Корзина легко складывается и не занимает много места.
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Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 508 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Корзина Играем вместе Буба XDP-17933-R для маленьких поклонников мультсериала «Буба», которые непременно оценят эту красочную корзину с изображением любимых персонажей. Корзина идеально впишется в интерьер детской комнаты. В неё поместятся и машинки, и куклы, мягкие игрушки и другие сокровища малыша. Ребёнку будет интересно самому заняться уборкой в комнате, поэтому приучить к аккуратности и порядку будет легко. Корзина легко складывается и не занимает много места.
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Корзина для игрушек Играем вместе "Буба" 43*60см арт.XDP-17933-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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