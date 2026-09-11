Игрушка-сортер для купания Жирафики "Глазастик" 644882
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки для купания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%720 руб. 1 479 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511084
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Характеристики
Бренд
Жирафики
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 9 мес.
Комплектация
элементы набора, упаковка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х8
Вес, г.
500
Описание товара Игрушка-сортер для купания Жирафики "Глазастик" 644882
Весёлая игрушка для купания «Глазастик» работает по принципу водяной мельницы. Сначала её необходимо прикрепить на стенку ванной при помощи присоски, а затем попросить малыша собрать её самостоятельно, отсортировав фигурки по форме и цвету. А когда игрушка будет полностью собрана, можно начинать увлекательную игру. Поливая «Глазастика» водичкой из черпачка, малыш будет восторженно наблюдать, как весело вращаются разноцветные шестерёнки!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Жирафики
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 9 мес.
Комплектация
элементы набора, упаковка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Весёлая игрушка для купания «Глазастик» работает по принципу водяной мельницы. Сначала её необходимо прикрепить на стенку ванной при помощи присоски, а затем попросить малыша собрать её самостоятельно, отсортировав фигурки по форме и цвету. А когда игрушка будет полностью собрана, можно начинать увлекательную игру. Поливая «Глазастика» водичкой из черпачка, малыш будет восторженно наблюдать, как весело вращаются разноцветные шестерёнки!
Игрушка-сортер для купания Жирафики "Глазастик" 644882 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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