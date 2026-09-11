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Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557

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Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 1
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 2
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 3
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 4
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 5
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 6
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 7
Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тренажеры
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 1
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 2
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 3
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 4
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 5
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 6
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 7
  • Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 250 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510856
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Характеристики

Бренд
Moby Kids
Тип товара
Тренажеры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тренажер, упаковка
Материал
пенополиуретан, ПВХ
Размер в упаковке
130x150x150 мм
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х13
Вес, г.
480

Описание товара Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557

Тренажер Moby Kids 68557, фиолетовый со счетчиком, светом и звуком. Прыгать на тренажере MobyJumper не только очень просто, но и полезно для развития координации движения и укрепления разных групп мышц. Ну а про восторг, который испытывают дети от такого веселого времяпрепровождения, и говорить не приходится! MobyJumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины со счетчиком. Ребенок держится двумя руками за ручки тренажера. Двумя ногами встает на подставку и подпрыгивает. Материал тренажера имеет хорошие амортизирующие свойства, тем самым обеспечивая прыгучесть. Счетчик покажет количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав кнопку «Сброс», Вы начинаете подсчет прыжков заново. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с двух сторон ручек (отключаются автоматически через некоторое время, в состоянии покоя). Веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова. Тренажер выдерживает нагрузку до 50 кг. Рекомендован для детей 3-8 лет.

Отзывы о товаре Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557




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Характеристики
Бренд
Moby Kids
Тип товара
Тренажеры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тренажер, упаковка
Материал
пенополиуретан, ПВХ
Размер в упаковке
130x150x150 мм
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Тренажер Moby Kids 68557, фиолетовый со счетчиком, светом и звуком. Прыгать на тренажере MobyJumper не только очень просто, но и полезно для развития координации движения и укрепления разных групп мышц. Ну а про восторг, который испытывают дети от такого веселого времяпрепровождения, и говорить не приходится! MobyJumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины со счетчиком. Ребенок держится двумя руками за ручки тренажера. Двумя ногами встает на подставку и подпрыгивает. Материал тренажера имеет хорошие амортизирующие свойства, тем самым обеспечивая прыгучесть. Счетчик покажет количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав кнопку «Сброс», Вы начинаете подсчет прыжков заново. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с двух сторон ручек (отключаются автоматически через некоторое время, в состоянии покоя). Веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова. Тренажер выдерживает нагрузку до 50 кг. Рекомендован для детей 3-8 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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