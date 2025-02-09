Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510530
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar (ортодонтальные) AP-12 (2 шт) предназначены для для эффективного и бережного ухода за брекет-системами и ортодонтическими конструкциями. Совместимы с ирригаторами CS Medica модели OS-1.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar (ортодонтальные) AP-12 (2 шт) предназначены для для эффективного и бережного ухода за брекет-системами и ортодонтическими конструкциями. Совместимы с ирригаторами CS Medica модели OS-1.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
Замечательные насадки, пришли быстро через Достависту, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Пришли хорошо упакованные. Мы переживали тк читали отзывы и они неготивные. Насадки целые и прекрасно справляются со своей функцией.
Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательные насадки, пришли быстро через Достависту, очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Пришли хорошо упакованные. Мы переживали тк читали отзывы и они неготивные. Насадки целые и прекрасно справляются со своей функцией.