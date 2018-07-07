Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)

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|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|5 л. с.
|Тип редуктора
|червячный
|Тип коробки передач
|нет
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|1.5
|Объем топливного двигателя
|169 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|45 см
|Максимальная ширина обработки
|45 см
|Количество фрез в комплекте
|4
|Задний ход
|нет
|Глубина культивирования
|до 16 см
|Глубина вспахивания
|до 16 см
|Длина, см
|45
|Ширина, см
|75
|Высота, см
|55
|Вес, кг
|64
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07.07.2018
Легкий, маневренный, транспортировочное колесо для удобства перемещения.
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Работаю им не первый год, рыхлит землю качественно, в том числе и тяжелый грунт. Четыре культиваторных ножа измельчают почву до нужного состояния. Использую и для прополки, задавая необходимую глубину и ширину вспашки.
07.07.2018
Ручной запуск, ширина обработки.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Купил Хутер 5.0 для перекопки заброшенного сада. Помогал куму с обработкой пая, не нанимали технику. Удобно перемещать культиватор с помощью колеса. На майские садили у родителей картошку, такой трудозатратный процесс всем был в радость, достойный помощник на огороде.
07.07.2018
регулятор глубины
Недостатки:
не увидел
Комментарий:
купил осенью, специально, для перекопки огорода на зиму. Быстро и легко заводится, даже после простоя. При первом использовании, полного бака бензина хватило на полтора часа, а потом работал дольше. Держать культиватор удобно, он не сильно тяжёлый, и рукоятки достаточно высокие. Жена использует его для прополки грядок.
07.07.2018
Культиватор с несложным управлением и с хорошим движком на 5 лошадок, для боронования -самое то. Экономичен. Приемлемая цена
Недостатки:
Их нет
Комментарий:
Купил прошлой весной для своей маленькой теплицы, дабы поберечь спину дачных работах.Нравится что он небольшой, поэтому мобильный, колесо видно что крепкое, при перемещении не юлит. Вся система управления агрегатом на ручках, удобно. Ширина обработки почти полметра, максимальная глубина со школьную линейку, см. 25. Есть датчик уровня масла в картере. В дом захожу после работы -только сапоги грязные, есть защитный щиток, чтобы земля не летела на одежду.