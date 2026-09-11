Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 510430
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
900 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Материал корпуса
металл
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Тематика
для офиса и учебы
Толщина письма
1
Цвет
серебро/синий
Цвет корпуса
синий
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
круглый
Диаметр пишущего узла
1 мм
Цвет чернил
нажимной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
33
Описание товара Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427
Семейство Jotter, шариковая ручка в пластиковом корпусе темно синего цвета, толщина М, в блистерной упаковке
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Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Материал корпуса
металл
Механизм
нажимной
Серия
Jotter
Тематика
для офиса и учебы
Толщина письма
1
Цвет
серебро/синий
Цвет корпуса
синий
Длина сменного стержня
98
Форма наконечника
круглый
Диаметр пишущего узла
1 мм
Развернуть
Цвет чернил
нажимной
Страна производитель
Китай
Семейство Jotter, шариковая ручка в пластиковом корпусе темно синего цвета, толщина М, в блистерной упаковке
Шариковая ручка Parker Jotter Orig Navy - Blue, M 2123427 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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