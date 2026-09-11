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Чехол DF для Vivo Y31 с микрофиброй Silicone Black vOriginal-05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол DF для Vivo Y31 с микрофиброй Silicone Black vOriginal-05

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Чехол DF для Vivo Y31 с микрофиброй Silicone Black vOriginal-05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Vivo Y31
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 509386
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Vivo Y31
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол DF для Vivo Y31 с микрофиброй Silicone Black vOriginal-05

Силиконовый чехол изготовлен из высококачественных материалов. Мягкая, приятная на ощупь подложка из микрофибры способствует плотному прилеганию чехла к смартфону. Специальное покрытие с внешней стороны чехла не позволит прилипнуть пыли и отпечаткам.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол DF для Vivo Y31 с микрофиброй Silicone Black vOriginal-05




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Vivo Y31
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Силиконовый чехол изготовлен из высококачественных материалов. Мягкая, приятная на ощупь подложка из микрофибры способствует плотному прилеганию чехла к смартфону. Специальное покрытие с внешней стороны чехла не позволит прилипнуть пыли и отпечаткам.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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