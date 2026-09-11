Чехол DF для Realme C20 с микрофиброй Silicone Black rmOriginal-10
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 509342
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол DF для Realme C20 с микрофиброй Silicone Black rmOriginal-10
Силиконовый чехол изготовлен из высококачественных материалов. Мягкая, приятная на ощупь подложка из микрофибры способствует плотному прилеганию чехла к смартфону. Специальное покрытие с внешней стороны чехла не позволит прилипнуть пыли и отпечаткам.
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Силиконовый чехол изготовлен из высококачественных материалов. Мягкая, приятная на ощупь подложка из микрофибры способствует плотному прилеганию чехла к смартфону. Специальное покрытие с внешней стороны чехла не позволит прилипнуть пыли и отпечаткам.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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