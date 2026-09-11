Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GCR Type-C - Lightning MFI Power Delivery 18W 50cm GCR-53187
Стильный кабель GCR TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Поддерживает стандарт USB 2.0 и обеспечивает бесперебойную передачу данных на Macbook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Благодаря встроенному чипу 75 MFI, поддерживающему последние версии обновлений iOS, кабель подходит как для iPhone 12, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении используются только современные и качественные материалы: кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Экранирование защищает цифровой сигнал от помех и искажений, а армирование гарантирует долгий срок службы и прочность, благодаря чему кабель можно использовать в любых условиях. Медный проводник надежно защищен с помощью ультрасовременной и экологичной нейлоновой оплетки. Инновационные коннекторы позволяют мгновенно заряжать смартфон с мощностью до 18W.
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