Top.Mail.Ru
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 1
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 2
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 3
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 4
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 5
Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 1
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 2
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 3
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 4
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 5
  • Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507897
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Место установки
на приборную панель
Материал
ABS-пластик
Крепление
прищепка
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
73

Описание товара Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01

Смеситель для ванны СоюзКран SK1012.1 оснащен длинным поворотным изливом и комплектом для душа, обеспечивающим комфортные водные процедуры. Изделие из цинка, покрытое хромом. Материал отличается устойчивостью к коррозии, окислению и известняковой накипи. Керамический картридж обеспечивает бесперебойную и длительную работу сантехники. Конструкция однорычажная с удобным эргономичным рычагом. Картридж керамический диаметр 35 мм. Оснащён аэратором, что существенно уменьшает разбрызгивание жидкости на окружающее пространство и насыщает поток воды кислородом. Прост и удобен в использовании. Подойдет под любой дизайн, выполненный в современном стиле. Технические характеристики. страна: Китай (China); назначение: для ванной; управление: однорычажный; стиль: современный; форма смесителя: округлые; цвет: хром; функции излива: поворотный; способ монтажа: настенный; тип подводки: жесткая подводка; тип картриджа: керамический ?35 мм; переключение на душ: поворотное; система быстрого монтажа: нет; присоединительный размер: ? дюйма; особенности: с аэратором; материал: цинк; комплектация: смеситель, душевой шланг 150 см, душевая лейка, держатель душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильные держатели
Место установки
на приборную панель
Материал
ABS-пластик
Крепление
прищепка
Описание
Смеситель для ванны СоюзКран SK1012.1 оснащен длинным поворотным изливом и комплектом для душа, обеспечивающим комфортные водные процедуры. Изделие из цинка, покрытое хромом. Материал отличается устойчивостью к коррозии, окислению и известняковой накипи. Керамический картридж обеспечивает бесперебойную и длительную работу сантехники. Конструкция однорычажная с удобным эргономичным рычагом. Картридж керамический диаметр 35 мм. Оснащён аэратором, что существенно уменьшает разбрызгивание жидкости на окружающее пространство и насыщает поток воды кислородом. Прост и удобен в использовании. Подойдет под любой дизайн, выполненный в современном стиле. Технические характеристики. страна: Китай (China); назначение: для ванной; управление: однорычажный; стиль: современный; форма смесителя: округлые; цвет: хром; функции излива: поворотный; способ монтажа: настенный; тип подводки: жесткая подводка; тип картриджа: керамический ?35 мм; переключение на душ: поворотное; система быстрого монтажа: нет; присоединительный размер: ? дюйма; особенности: с аэратором; материал: цинк; комплектация: смеситель, душевой шланг 150 см, душевая лейка, держатель душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...