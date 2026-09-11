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Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507897
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Описание товара Автомобильный держатель Baseus Steel Cannon Air Outlet Car Mount Black SUGP-01
Смеситель для ванны СоюзКран SK1012.1 оснащен длинным поворотным изливом и комплектом для душа, обеспечивающим комфортные водные процедуры. Изделие из цинка, покрытое хромом. Материал отличается устойчивостью к коррозии, окислению и известняковой накипи. Керамический картридж обеспечивает бесперебойную и длительную работу сантехники. Конструкция однорычажная с удобным эргономичным рычагом. Картридж керамический диаметр 35 мм. Оснащён аэратором, что существенно уменьшает разбрызгивание жидкости на окружающее пространство и насыщает поток воды кислородом. Прост и удобен в использовании. Подойдет под любой дизайн, выполненный в современном стиле. Технические характеристики. страна: Китай (China); назначение: для ванной; управление: однорычажный; стиль: современный; форма смесителя: округлые; цвет: хром; функции излива: поворотный; способ монтажа: настенный; тип подводки: жесткая подводка; тип картриджа: керамический ?35 мм; переключение на душ: поворотное; система быстрого монтажа: нет; присоединительный размер: ? дюйма; особенности: с аэратором; материал: цинк; комплектация: смеситель, душевой шланг 150 см, душевая лейка, держатель душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков
Смеситель для ванны СоюзКран SK1012.1 оснащен длинным поворотным изливом и комплектом для душа, обеспечивающим комфортные водные процедуры. Изделие из цинка, покрытое хромом. Материал отличается устойчивостью к коррозии, окислению и известняковой накипи. Керамический картридж обеспечивает бесперебойную и длительную работу сантехники. Конструкция однорычажная с удобным эргономичным рычагом. Картридж керамический диаметр 35 мм. Оснащён аэратором, что существенно уменьшает разбрызгивание жидкости на окружающее пространство и насыщает поток воды кислородом. Прост и удобен в использовании. Подойдет под любой дизайн, выполненный в современном стиле. Технические характеристики. страна: Китай (China); назначение: для ванной; управление: однорычажный; стиль: современный; форма смесителя: округлые; цвет: хром; функции излива: поворотный; способ монтажа: настенный; тип подводки: жесткая подводка; тип картриджа: керамический ?35 мм; переключение на душ: поворотное; система быстрого монтажа: нет; присоединительный размер: ? дюйма; особенности: с аэратором; материал: цинк; комплектация: смеситель, душевой шланг 150 см, душевая лейка, держатель душевой лейки, комплект отражателей, комплект эксцентриков
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