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Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 507584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Вес, г.
600

Описание товара Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный

Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Описание
Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Cablexpert DisplayPort - DisplayPort (CC-DP2-5M) 5 м, черный - по цене 690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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