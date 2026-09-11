Top.Mail.Ru
Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 1
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 2
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 3
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 4
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 5
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 6
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 7
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 8
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 9
Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 1
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 2
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 3
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 4
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 5
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 6
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 7
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 8
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 9
  • Весна. Кукла &quot;Анастасия золотая звезда&quot; (42 см) арт.В3984/о - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507042
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х21
Вес, г.
750

Описание товара Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о

Кукла Анастасия Золотая Звезда – образ прекрасной девочки с огненными рыжими волосами, ее очаровательный и нежный образ придется по душе любому малышу. Анастасия Золотая Звезда станет лучшей подругой для всей семьи.

Отзывы о товаре Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Анастасия Золотая Звезда – образ прекрасной девочки с огненными рыжими волосами, ее очаровательный и нежный образ придется по душе любому малышу. Анастасия Золотая Звезда станет лучшей подругой для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весна. Кукла "Анастасия золотая звезда" (42 см) арт.В3984/о - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...