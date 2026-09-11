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Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray

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Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray - фото 1
Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
11600K
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504959
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
11600K
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray

Процессор Intel Core i5 с ядром Rocket Lake представляет собой высокопроизводительное решение для современных настольных компьютеров. Созданный с учетом потребностей как обычных пользователей, так и энтузиастов, он предлагает оптимальное сочетание мощности и эффективности. Этот процессор оснащен 6 ядрами, что обеспечивает быстрый отклик и плавную многозадачность, позволяя легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Базовая тактовая частота составляет 3,9 ГГц, обеспечивая стабильную производительность в повседневных задачах. В режиме Turbo частота процессора может повышаться до впечатляющих 4,9 ГГц, предоставляя дополнительную мощность в моменты максимальной нагрузки. Используемый сокет LGA 1200 делает этот процессор совместимым с множеством современных материнских плат, обеспечивая гибкость при сборке и модернизации системы. Процессор принадлежит к серии Intel Core i5, которая славится балансом между производительностью и стоимостью, идеально подходя для широкого спектра задач — от работы до игр. Процессоры Intel Core i5 с архитектурой Rocket Lake представляют собой удачный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное решение для своих вычислительных нужд.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
11600K
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
3.9
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i5 с ядром Rocket Lake представляет собой высокопроизводительное решение для современных настольных компьютеров. Созданный с учетом потребностей как обычных пользователей, так и энтузиастов, он предлагает оптимальное сочетание мощности и эффективности. Этот процессор оснащен 6 ядрами, что обеспечивает быстрый отклик и плавную многозадачность, позволяя легко справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Базовая тактовая частота составляет 3,9 ГГц, обеспечивая стабильную производительность в повседневных задачах. В режиме Turbo частота процессора может повышаться до впечатляющих 4,9 ГГц, предоставляя дополнительную мощность в моменты максимальной нагрузки. Используемый сокет LGA 1200 делает этот процессор совместимым с множеством современных материнских плат, обеспечивая гибкость при сборке и модернизации системы. Процессор принадлежит к серии Intel Core i5, которая славится балансом между производительностью и стоимостью, идеально подходя для широкого спектра задач — от работы до игр. Процессоры Intel Core i5 с архитектурой Rocket Lake представляют собой удачный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное решение для своих вычислительных нужд.
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Отзывы


Процессор Intel Core I5-11600K Socket 1200 (CM8070804491414SRKNU) tray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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