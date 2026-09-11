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POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W

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POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W - фото 1
POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Габариты (ШxВxГ)
110 x 39 x 57 мм
  • POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W - фото 1
  • POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 850 руб.  2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504918
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Габариты (ШxВxГ)
110 x 39 x 57 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, г.
600

Описание товара POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W

PoE-инжектор TP-Link TL-POE4824G предназначен для одновременной передачи данных и подачи питания к устройствам, поддерживающим Passive PoE. Оснащен двумя гигабитными портами RJ-45 с автосогласованием и входным портом питания (100 ~ 240 В AC). Обеспечивает выходное напряжение 48 В DC. Максимальная нагрузка - 24 Вт.

Отзывы о товаре POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Габариты (ШxВxГ)
110 x 39 x 57 мм
Страна производитель
Китай
Описание
PoE-инжектор TP-Link TL-POE4824G предназначен для одновременной передачи данных и подачи питания к устройствам, поддерживающим Passive PoE. Оснащен двумя гигабитными портами RJ-45 с автосогласованием и входным портом питания (100 ~ 240 В AC). Обеспечивает выходное напряжение 48 В DC. Максимальная нагрузка - 24 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


POE инжектор TP-Link TL-POE4824G 2GE Passive PoE 48V 24W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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