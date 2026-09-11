Корпус FORMULA CS-104-S-BK-v1 black (4710562759358)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA CS-104-S-BK-v1 black (4710562759358)
Корпус AeroCool CS-104 станет отличной основой для вашего компьютера. Данная модель отличается строгим дизайном, выполнена из стали толщиной 0.4 мм и соответствует форм-фактору Mini-Tower, что позволяет использовать материнские платы типоразмера Micro-ATX, а также Mini-ITX. Благодаря внутреннему пространству возможна установка процессорных кулеров высотой до 167 мм, а также графических ускорителей длиной до 286 мм, что открывает широкие возможности для создания производительных игровых и рабочих решений. Для питания компьютера могут использоваться блоки питания ATX. Также корпус оборудован отсеками для дисков размером 2.5 и 3.5.
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