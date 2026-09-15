Пародонтологическая насадка для ирригатора WI- 922 и WI-933 (2 шт. в пакете)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%550 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 503631
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
550 руб. -24%
720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х1х1
Вес, г.
20
Описание товара Пародонтологическая насадка для ирригатора WI- 922 и WI-933 (2 шт. в пакете)
Пародонтологические насадки для ирригаторов B.Well WI-922 и WI-933 предназначены для очищения десневого края и десневых карманов, а также для очистки поверхности челюсти под протезами и мостовыми конструкциями. Мягкий резиновый наконечник позволяет бережно прочищать даже самые труднодоступные места десен. 2 насадки в комплекте для легкой замены и непрерывного ухода за полостью рта. Насадки предназначены для ирригаторов B.Well WI-922 и WI-933. С другими моделями ирригаторов B.Well они несовместимы.
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Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Пародонтологические насадки для ирригаторов B.Well WI-922 и WI-933 предназначены для очищения десневого края и десневых карманов, а также для очистки поверхности челюсти под протезами и мостовыми конструкциями. Мягкий резиновый наконечник позволяет бережно прочищать даже самые труднодоступные места десен. 2 насадки в комплекте для легкой замены и непрерывного ухода за полостью рта. Насадки предназначены для ирригаторов B.Well WI-922 и WI-933. С другими моделями ирригаторов B.Well они несовместимы.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Пародонтологическая насадка для ирригатора WI- 922 и WI-933 (2 шт. в пакете) – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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