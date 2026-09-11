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Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей

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Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 1
Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 2
Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
  • Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 1
  • Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 2
  • Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503368
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Манжета для тонометра
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
50

Описание товара Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей

Манжета OMRON CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) — это педиатрическая веерообразная манжета с обхватом руки 17-22 см с грушей. Манжета плотно прилегает к предплечью, повторяя его форму, тем самым обеспечивая проведение максимально точного измерения. Подходит для тонометров Omron M1/S1.

Отзывы о товаре Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Манжета для тонометра
Описание
Манжета OMRON CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) — это педиатрическая веерообразная манжета с обхватом руки 17-22 см с грушей. Манжета плотно прилегает к предплечью, повторяя его форму, тем самым обеспечивая проведение максимально точного измерения. Подходит для тонометров Omron M1/S1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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