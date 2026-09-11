Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей
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Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503368
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
50
Описание товара Манжета CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) педиатрическая c грушей
Манжета OMRON CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) — это педиатрическая веерообразная манжета с обхватом руки 17-22 см с грушей. Манжета плотно прилегает к предплечью, повторяя его форму, тем самым обеспечивая проведение максимально точного измерения. Подходит для тонометров Omron M1/S1.
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Манжета OMRON CSB2 Small Cuff and Inflation Bulb (HEM-CS24) — это педиатрическая веерообразная манжета с обхватом руки 17-22 см с грушей. Манжета плотно прилегает к предплечью, повторяя его форму, тем самым обеспечивая проведение максимально точного измерения. Подходит для тонометров Omron M1/S1.
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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