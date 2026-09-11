Манжета CS Medica тип D (13-22 см)
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Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503310
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Манжета CS Medica тип D (13-22 см)
Манжета CS Medica №2, тип D, Child Size, для рук с длиной окружностью плеча 13 — 22 см. подходит для маленьких детей. Манжета CS Medica №2, тип D, предназначена для механических приборов для измерения артериального давления CS Medica CS-106 без фонендоскопа и CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
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Манжета CS Medica №2, тип D, Child Size, для рук с длиной окружностью плеча 13 — 22 см. подходит для маленьких детей. Манжета CS Medica №2, тип D, предназначена для механических приборов для измерения артериального давления CS Medica CS-106 без фонендоскопа и CS Medica CS-106 (с фонендоскопом). Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Смотрите также: Тонометры, Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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