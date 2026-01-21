Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%570 руб. 620 руб.
В наличии
Код товара: 502901
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
570 руб. -8%
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
13
Дополнительно
13 дюймов
Модель
универсальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х1
Вес, г.
10
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
Надежно защищает экран планшета от загрязнения и мелких повреждений. Не влияет на сенсорные свойства экрана, легко устанавливается. Полностью соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
13
Дополнительно
13 дюймов
Модель
универсальная
Страна производитель
Китай
Надежно защищает экран планшета от загрязнения и мелких повреждений. Не влияет на сенсорные свойства экрана, легко устанавливается. Полностью соответствует заявленной модели.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Достоинства:
Комментарий:
Тяжело было клеить, так как пузыри моментально появлялись в след за скребком, но дело скорее всего просто в размере.
Достоинства:
Комментарий:
пленка пришла вовремя. в наборе картонка, пакетик со стикерами, микрофиброй, спиртовая салфетка ( которая оказалась сухой) и сама пленка. по qr кодам переход на сайты, а там ещё надо поискать инструкцию. у меня планшет немного неординарный, никак не могла найти пленку, заказала больше, вырезала сама. не люблю, когда отсвечивает, поэтому беру всегда матовую гидрогелевую пленку
Достоинства:
Комментарий:
Норм, были пузырьки при наклейке сами разгладились
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пленка, огромная, закатал эхолот практик 8вифи, брелок от сигналки старлайн, измерительныц прибор, ещё осталось 50%.
Достоинства:
Комментарий:
Что радует пятен не видно. Легко и быстро устанавливается. Эстетично
Достоинства:
Комментарий:
пленка хорошая . но инструкции нету, короче не получилось нормально приклеить, выкинул нафиг
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плёнка. Клеил на магнитолу 11.5 дюймов, легла отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пленка , выгодная цена беру на второй монитор
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пленка! Мягонькая. С первого раза не получилось наклеить чисто, пришлось перезаказать. Но это не проблема. Закрыла трещину на экране без воздушных карманов. С ней приходится покорпеть, если попали пузыри, но их легко выгнать.
Достоинства:
Комментарий:
шпатель в комплекте, это наклеенная на кусок картона ткань. Причем этот шпатель слишком маленький для такой пленки. поклеить без пузырей из-за этого не вышло. плюс в комплекте не было сухой тряпочки, так что просто купить и поклеить не получится. нужна своя тряпочка и шпатель. Ну и инструкция не от этой пленки(плюс там нет подробностей никаких). Да, принцип такой-же, но если ниразу не клеил планшеты, можешь затупить - как я. Ну это не в минус пленки, даже такая инструкция уже большой плюс. Без нее, я тупил бы еще больше) В принципе, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
покупала для того,чтобы установить на 2 смартфона. Обвела,вырезала(с трудом,очень жесткая подложка),затем наклеила как на видео. Пузыри очень мелкие остались,думаю выпрямяться.
Достоинства:
Комментарий:
Брал заменить старую плёнку на одном оборудовании. Отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пленка. В комплекте есть все необходимые инструменты для наклейки. Вырезал и наклеил на 11 дюймовый планшет. Чувствительность тачскрина субъективно не изменилась. Все отлично. Дополнение: отличная пленка. Даже мелкие пузыри пропали через 2 дня. Весьма рекомендую. Главное-внимательно смотрите инструкцию по наклеиванию пленки
Достоинства:
Комментарий:
Брал на автомобилтную магнитолу вырезао все оказалось давольно просто, было немного пузырей в начале при приклеивание, через неделю они разошлись
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано. Пока не клеил, но выглядит качественно
Достоинства:
Комментарий:
Гладкая, мягкая пленка. Наклеилась хорошо. Но несколько картинок в качестве инструкции не помешали бы.
Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
Достоинства:
Комментарий:
Тяжело было клеить, так как пузыри моментально появлялись в след за скребком, но дело скорее всего просто в размере.
Достоинства:
Комментарий:
пленка пришла вовремя. в наборе картонка, пакетик со стикерами, микрофиброй, спиртовая салфетка ( которая оказалась сухой) и сама пленка. по qr кодам переход на сайты, а там ещё надо поискать инструкцию. у меня планшет немного неординарный, никак не могла найти пленку, заказала больше, вырезала сама. не люблю, когда отсвечивает, поэтому беру всегда матовую гидрогелевую пленку
Достоинства:
Комментарий:
Норм, были пузырьки при наклейке сами разгладились
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пленка, огромная, закатал эхолот практик 8вифи, брелок от сигналки старлайн, измерительныц прибор, ещё осталось 50%.
Достоинства:
Комментарий:
Что радует пятен не видно. Легко и быстро устанавливается. Эстетично
Достоинства:
Комментарий:
пленка хорошая . но инструкции нету, короче не получилось нормально приклеить, выкинул нафиг
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плёнка. Клеил на магнитолу 11.5 дюймов, легла отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пленка , выгодная цена беру на второй монитор
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пленка! Мягонькая. С первого раза не получилось наклеить чисто, пришлось перезаказать. Но это не проблема. Закрыла трещину на экране без воздушных карманов. С ней приходится покорпеть, если попали пузыри, но их легко выгнать.
Достоинства:
Комментарий:
шпатель в комплекте, это наклеенная на кусок картона ткань. Причем этот шпатель слишком маленький для такой пленки. поклеить без пузырей из-за этого не вышло. плюс в комплекте не было сухой тряпочки, так что просто купить и поклеить не получится. нужна своя тряпочка и шпатель. Ну и инструкция не от этой пленки(плюс там нет подробностей никаких). Да, принцип такой-же, но если ниразу не клеил планшеты, можешь затупить - как я. Ну это не в минус пленки, даже такая инструкция уже большой плюс. Без нее, я тупил бы еще больше) В принципе, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
покупала для того,чтобы установить на 2 смартфона. Обвела,вырезала(с трудом,очень жесткая подложка),затем наклеила как на видео. Пузыри очень мелкие остались,думаю выпрямяться.
Достоинства:
Комментарий:
Брал заменить старую плёнку на одном оборудовании. Отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пленка. В комплекте есть все необходимые инструменты для наклейки. Вырезал и наклеил на 11 дюймовый планшет. Чувствительность тачскрина субъективно не изменилась. Все отлично. Дополнение: отличная пленка. Даже мелкие пузыри пропали через 2 дня. Весьма рекомендую. Главное-внимательно смотрите инструкцию по наклеиванию пленки
Достоинства:
Комментарий:
Брал на автомобилтную магнитолу вырезао все оказалось давольно просто, было немного пузырей в начале при приклеивание, через неделю они разошлись
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано. Пока не клеил, но выглядит качественно
Достоинства:
Комментарий:
Гладкая, мягкая пленка. Наклеилась хорошо. Но несколько картинок в качестве инструкции не помешали бы.