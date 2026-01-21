Top.Mail.Ru
Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)

16 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
570 руб.  620 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 502901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)
570 руб. -8%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
13
Дополнительно
13 дюймов
Модель
универсальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х1
Вес, г.
10

Описание товара Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)

Надежно защищает экран планшета от загрязнения и мелких повреждений. Не влияет на сенсорные свойства экрана, легко устанавливается. Полностью соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear)

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Анна Яровая

Достоинства:


Комментарий:
Тяжело было клеить, так как пузыри моментально появлялись в след за скребком, но дело скорее всего просто в размере.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Любовь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
пленка пришла вовремя. в наборе картонка, пакетик со стикерами, микрофиброй, спиртовая салфетка ( которая оказалась сухой) и сама пленка. по qr кодам переход на сайты, а там ещё надо поискать инструкцию. у меня планшет немного неординарный, никак не могла найти пленку, заказала больше, вырезала сама. не люблю, когда отсвечивает, поэтому беру всегда матовую гидрогелевую пленку
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, были пузырьки при наклейке сами разгладились
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пленка, огромная, закатал эхолот практик 8вифи, брелок от сигналки старлайн, измерительныц прибор, ещё осталось 50%.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Темури Г.

Достоинства:


Комментарий:
Что радует пятен не видно. Легко и быстро устанавливается. Эстетично
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Альфир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пленка хорошая . но инструкции нету, короче не получилось нормально приклеить, выкинул нафиг
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плёнка. Клеил на магнитолу 11.5 дюймов, легла отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пленка , выгодная цена беру на второй монитор
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пленка! Мягонькая. С первого раза не получилось наклеить чисто, пришлось перезаказать. Но это не проблема. Закрыла трещину на экране без воздушных карманов. С ней приходится покорпеть, если попали пузыри, но их легко выгнать.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2023
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
шпатель в комплекте, это наклеенная на кусок картона ткань. Причем этот шпатель слишком маленький для такой пленки. поклеить без пузырей из-за этого не вышло. плюс в комплекте не было сухой тряпочки, так что просто купить и поклеить не получится. нужна своя тряпочка и шпатель. Ну и инструкция не от этой пленки(плюс там нет подробностей никаких). Да, принцип такой-же, но если ниразу не клеил планшеты, можешь затупить - как я. Ну это не в минус пленки, даже такая инструкция уже большой плюс. Без нее, я тупил бы еще больше) В принципе, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2023
Мария

Достоинства:


Комментарий:
покупала для того,чтобы установить на 2 смартфона. Обвела,вырезала(с трудом,очень жесткая подложка),затем наклеила как на видео. Пузыри очень мелкие остались,думаю выпрямяться.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2023
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал заменить старую плёнку на одном оборудовании. Отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2023
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пленка. В комплекте есть все необходимые инструменты для наклейки. Вырезал и наклеил на 11 дюймовый планшет. Чувствительность тачскрина субъективно не изменилась. Все отлично. Дополнение: отличная пленка. Даже мелкие пузыри пропали через 2 дня. Весьма рекомендую. Главное-внимательно смотрите инструкцию по наклеиванию пленки
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на автомобилтную магнитолу вырезао все оказалось давольно просто, было немного пузырей в начале при приклеивание, через неделю они разошлись
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано. Пока не клеил, но выглядит качественно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Гладкая, мягкая пленка. Наклеилась хорошо. Но несколько картинок в качестве инструкции не помешали бы.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MOCOLL
Тип товара
Стекло защитное
Диагональ экрана, дюйм
13
Дополнительно
13 дюймов
Модель
универсальная
Страна производитель
Китай
Описание
Надежно защищает экран планшета от загрязнения и мелких повреждений. Не влияет на сенсорные свойства экрана, легко устанавливается. Полностью соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Анна Яровая

Достоинства:


Комментарий:
Тяжело было клеить, так как пузыри моментально появлялись в след за скребком, но дело скорее всего просто в размере.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Любовь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
пленка пришла вовремя. в наборе картонка, пакетик со стикерами, микрофиброй, спиртовая салфетка ( которая оказалась сухой) и сама пленка. по qr кодам переход на сайты, а там ещё надо поискать инструкцию. у меня планшет немного неординарный, никак не могла найти пленку, заказала больше, вырезала сама. не люблю, когда отсвечивает, поэтому беру всегда матовую гидрогелевую пленку
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Маргарита В.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, были пузырьки при наклейке сами разгладились
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пленка, огромная, закатал эхолот практик 8вифи, брелок от сигналки старлайн, измерительныц прибор, ещё осталось 50%.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Темури Г.

Достоинства:


Комментарий:
Что радует пятен не видно. Легко и быстро устанавливается. Эстетично
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Альфир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пленка хорошая . но инструкции нету, короче не получилось нормально приклеить, выкинул нафиг
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плёнка. Клеил на магнитолу 11.5 дюймов, легла отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пленка , выгодная цена беру на второй монитор
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пленка! Мягонькая. С первого раза не получилось наклеить чисто, пришлось перезаказать. Но это не проблема. Закрыла трещину на экране без воздушных карманов. С ней приходится покорпеть, если попали пузыри, но их легко выгнать.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2023
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
шпатель в комплекте, это наклеенная на кусок картона ткань. Причем этот шпатель слишком маленький для такой пленки. поклеить без пузырей из-за этого не вышло. плюс в комплекте не было сухой тряпочки, так что просто купить и поклеить не получится. нужна своя тряпочка и шпатель. Ну и инструкция не от этой пленки(плюс там нет подробностей никаких). Да, принцип такой-же, но если ниразу не клеил планшеты, можешь затупить - как я. Ну это не в минус пленки, даже такая инструкция уже большой плюс. Без нее, я тупил бы еще больше) В принципе, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2023
Мария

Достоинства:


Комментарий:
покупала для того,чтобы установить на 2 смартфона. Обвела,вырезала(с трудом,очень жесткая подложка),затем наклеила как на видео. Пузыри очень мелкие остались,думаю выпрямяться.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2023
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал заменить старую плёнку на одном оборудовании. Отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2023
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пленка. В комплекте есть все необходимые инструменты для наклейки. Вырезал и наклеил на 11 дюймовый планшет. Чувствительность тачскрина субъективно не изменилась. Все отлично. Дополнение: отличная пленка. Даже мелкие пузыри пропали через 2 дня. Весьма рекомендую. Главное-внимательно смотрите инструкцию по наклеиванию пленки
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2023
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на автомобилтную магнитолу вырезао все оказалось давольно просто, было немного пузырей в начале при приклеивание, через неделю они разошлись
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано. Пока не клеил, но выглядит качественно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Гладкая, мягкая пленка. Наклеилась хорошо. Но несколько картинок в качестве инструкции не помешали бы.


Пленка защитная MOCOLL для планшета 13 прозрачная глянцевая (Recovery Clear) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...