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Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С

3 Отзывы
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Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; silver (700*700*1310) СБВ1/С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 120 руб.  2 941 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 502211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С
2 120 руб. -28%
2 941 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Размеры в упаковке, см
70х65х4
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С

Напольная сушилка СБВ1 позволяет легко просушить одежду после стирки. Обладает многими преимуществами: раскладывается в высоту, стальные струны с антикоррозийным покрытием, удобный механизм складывания, занимает минимум места.

Отзывы о товаре Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С

Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Басова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
моя вина, не проверила на пункте выдачи. Пришла сломанная, погнутая
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Васильева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка понравилась, устойчивая , не громоздкая, складывается легко и занимает не много места.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Недобросовестный продавец. Прислали полностью сломанную, с обоих концов и без крепежа, что можно было обнаружить только после снятия упаковки.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Описание
Напольная сушилка СБВ1 позволяет легко просушить одежду после стирки. Обладает многими преимуществами: раскладывается в высоту, стальные струны с антикоррозийным покрытием, удобный механизм складывания, занимает минимум места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Басова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
моя вина, не проверила на пункте выдачи. Пришла сломанная, погнутая
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Васильева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка понравилась, устойчивая , не громоздкая, складывается легко и занимает не много места.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Недобросовестный продавец. Прислали полностью сломанную, с обоих концов и без крепежа, что можно было обнаружить только после снятия упаковки.


Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" silver (700*700*1310) СБВ1/С - стоимость товара 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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