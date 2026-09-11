Доска глад. "ИСЕТЬ-2", Исток, хб, МДФ, 108*29, с удлинителем, ДГИ2Н
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%920 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502203
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.17х0.29х0.05
Вес, кг.
3
Описание товара Доска глад. "ИСЕТЬ-2", Исток, хб, МДФ, 108*29, с удлинителем, ДГИ2Н
Складная доска, поверхность которой позволит вам без труда идеально погладить рубашки и брюки. Прочные стальные окрашенные ножки снабжены пластиковыми вставками, которые предотвращают скольжение и какое либо случайное передвижение доски, что создает удобные условия для глажки, а также препятствует порче вашего напольного покрытия. Доска легко складывается и не занимает много места в сложенном состоянии. Возможна установка двух положений по высоте, а также подключение к электросети.
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Складная доска, поверхность которой позволит вам без труда идеально погладить рубашки и брюки. Прочные стальные окрашенные ножки снабжены пластиковыми вставками, которые предотвращают скольжение и какое либо случайное передвижение доски, что создает удобные условия для глажки, а также препятствует порче вашего напольного покрытия. Доска легко складывается и не занимает много места в сложенном состоянии. Возможна установка двух положений по высоте, а также подключение к электросети.
Доска глад. "ИСЕТЬ-2", Исток, х\б, МДФ, 108*29, с удлинителем, ДГИ2Н - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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