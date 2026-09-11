Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB
Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB – классический корпусной вентилятор 120-миллиметрового форм-фактора, являющийся продукцией известного в данной области производителя. Вентилятор выглядит очень эффектно: особенности его дизайна – белый цвет крыльчатки и яркая многоцветная подсветка. Цвет корпуса классический – черный. Основой устройства является долговечный подшипник скольжения. Количество лопастей – 9. Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB рассчитан на вращение с неизменной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Устройство генерирует поток воздуха, равный 26.2 CFM. Уровень шума невысок: величина этого показателя равна 23.9 дБ. О надежности вентилятора «сообщает» показатель времени наработки на отказ, равный 40000 ч. Разъем питания – Molex. Напряжение питания стандартно – 12 В. Потребляемый ток равен 150 мА. Упаковка вентилятора – имеющая привлекательный внешний вид коробка. На упаковке размещена информация об устройстве.
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