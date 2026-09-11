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Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB

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Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 1
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 2
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 3
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 4
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 5
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 6
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 7
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 8
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 9
Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 1
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 2
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 3
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 4
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 5
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 6
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 7
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 8
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 9
  • Вентилятор для корпуса AeroCool Cosmo 120mm Fixed RGB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
260 руб.  780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501932
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
16х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB

Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB – классический корпусной вентилятор 120-миллиметрового форм-фактора, являющийся продукцией известного в данной области производителя. Вентилятор выглядит очень эффектно: особенности его дизайна – белый цвет крыльчатки и яркая многоцветная подсветка. Цвет корпуса классический – черный. Основой устройства является долговечный подшипник скольжения. Количество лопастей – 9. Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB рассчитан на вращение с неизменной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Устройство генерирует поток воздуха, равный 26.2 CFM. Уровень шума невысок: величина этого показателя равна 23.9 дБ. О надежности вентилятора «сообщает» показатель времени наработки на отказ, равный 40000 ч. Разъем питания – Molex. Напряжение питания стандартно – 12 В. Потребляемый ток равен 150 мА. Упаковка вентилятора – имеющая привлекательный внешний вид коробка. На упаковке размещена информация об устройстве.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Cosmo 120mm Fixed RGB




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB – классический корпусной вентилятор 120-миллиметрового форм-фактора, являющийся продукцией известного в данной области производителя. Вентилятор выглядит очень эффектно: особенности его дизайна – белый цвет крыльчатки и яркая многоцветная подсветка. Цвет корпуса классический – черный. Основой устройства является долговечный подшипник скольжения. Количество лопастей – 9. Вентилятор Aerocool Cosmo 12 FRGB рассчитан на вращение с неизменной скоростью. Частота вращения зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Устройство генерирует поток воздуха, равный 26.2 CFM. Уровень шума невысок: величина этого показателя равна 23.9 дБ. О надежности вентилятора «сообщает» показатель времени наработки на отказ, равный 40000 ч. Разъем питания – Molex. Напряжение питания стандартно – 12 В. Потребляемый ток равен 150 мА. Упаковка вентилятора – имеющая привлекательный внешний вид коробка. На упаковке размещена информация об устройстве.
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Отзывы


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