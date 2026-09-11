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Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)

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Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
840 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501782
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)

В наше время сложно представить себе человека, в арсенале которого отсутствует такая незаменимая вещь как USB-накопитель. Эта малютка сумеет выручить вас в десятке различных ситуаций, будь то резервное копирование данные, просмотр контента на телевизоре или же быстрый перенос внушительного объема информации с одного ПК на другой. Чем же так хороша данная модель? Прежде всего, своей надежностью - форматирование накопителя вследствие скачков напряжения или программных сбоев полностью исключено. Второй важный момент - это наличие колпачка, защищающего устройство и его контакты от попадания пыли, влаги и падений на пол. Специальная выемка позволяет повесить устройство на связке ключей, чтобы не оставить его дома или на работе в самый ответственный момент.

Отзывы о товаре Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Описание
В наше время сложно представить себе человека, в арсенале которого отсутствует такая незаменимая вещь как USB-накопитель. Эта малютка сумеет выручить вас в десятке различных ситуаций, будь то резервное копирование данные, просмотр контента на телевизоре или же быстрый перенос внушительного объема информации с одного ПК на другой. Чем же так хороша данная модель? Прежде всего, своей надежностью - форматирование накопителя вследствие скачков напряжения или программных сбоев полностью исключено. Второй важный момент - это наличие колпачка, защищающего устройство и его контакты от попадания пыли, влаги и падений на пол. Специальная выемка позволяет повесить устройство на связке ключей, чтобы не оставить его дома или на работе в самый ответственный момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Qumo Nano 64Gb USB 2.0 Black (QM64GUD-NANO-B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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