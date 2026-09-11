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Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия.

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Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. - фото 1
Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сжатый воздух
  • Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. - фото 1
  • Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
910 руб.  1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501422
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сжатый воздух
Высота, см
5.7
Ширина, см
5.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х4
Вес, г.
439

Описание товара Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия.

Спрей предназначен для очистки труднодоступных мест корпусов компьютеров, клавиатур и офисной техники. Подходит для удаления пыли с линз оптических приборов, экранов мониторов и других поверхностей. Средство безопасно — негорючее.

Отзывы о товаре Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия.




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сжатый воздух
Высота, см
5.7
Ширина, см
5.7
Страна производитель
Китай
Описание
Спрей предназначен для очистки труднодоступных мест корпусов компьютеров, клавиатур и офисной техники. Подходит для удаления пыли с линз оптических приборов, экранов мониторов и других поверхностей. Средство безопасно — негорючее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Баллон со сжатым воздухом Defender CLN 30802 Pro, негорючий, для труднодоступных мест, 300 мл / Россия. - по цене 910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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