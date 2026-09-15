Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка
Дебютный сборник лучших хитов Zapp & Roger из их первых четырех альбомов, первоначально выпущенный на Reprise в 1993 году. Включает "More Bounce To The Ounce", сэмплированный The Notorious BIG, и "Computer Love", сэмплированный 2Pac. Лимитированное издание на цветном виниле. Rhino Records расширит свое чествование темнокожих музыкантов в течение Месяца афроамериканской музыки серией громких релизов на виниле и компакт-дисках. Коллекция включает переиздания классических произведений некоторых из величайших артистов с мировым именем, в том числе Чарльза Мингуса, Куртиса Мэйфилда, Милта Джексона и Рэя Чарльза, Zapp & Roger, The Drifters, The Time, а также ранее неиздававшуюся музыку Майлза Дэвиса. Признавая культурное влияние афроамериканской музыки на более чем вековую историю поп-культуры, Rhino будет развивать успешные кампании Black History Month и RSD, в которых участвовали такие артисты, как Арета Франклин, Чака Хан, Кертис Мэйфилд, Донни Хэтэуэй, Лупе Фиаско, Нина Симон, The Notorious BIG, Ми'Шель НдегеОселло и другие. Эти влиятельные темнокожие артисты проложили музыкальные дороги для будущих поколений, что привело к культурным, социальным и политическим революциям, которые все еще будут происходить в 2021 году. В июне и июле Rhino будет чествовать этих легендарных артистов, которые продолжают влиять и вдохновлять современную музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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