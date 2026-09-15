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Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка

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Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 1
Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 2
Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 3
Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 4
Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zapp & Roger
Альбом (сингл)
All The Greatest Hits
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 1
  • Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 2
  • Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 3
  • Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 4
  • Zapp &amp; Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zapp & Roger
Альбом (сингл)
All The Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
More Bounce to the Ounce, Be Alright, I Heard It Through the Grapevine, So Ruff, so Tuff, Do It Roger, Dance Floor (Pt. I), Doo Wa Ditty (Blow That Thing), I Can Make You Dance (Pt. I), Heartbreaker (Pt. I, Pt. II), In the Mix, Midnight Hour (Pt. I), Computer Love, Night and Day, I Want to Be Your Man, Curisosity 93, Slow and Easy, Mega Medley
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка

Дебютный сборник лучших хитов Zapp & Roger из их первых четырех альбомов, первоначально выпущенный на Reprise в 1993 году. Включает "More Bounce To The Ounce", сэмплированный The Notorious BIG, и "Computer Love", сэмплированный 2Pac. Лимитированное издание на цветном виниле. Rhino Records расширит свое чествование темнокожих музыкантов в течение Месяца афроамериканской музыки серией громких релизов на виниле и компакт-дисках. Коллекция включает переиздания классических произведений некоторых из величайших артистов с мировым именем, в том числе Чарльза Мингуса, Куртиса Мэйфилда, Милта Джексона и Рэя Чарльза, Zapp & Roger, The Drifters, The Time, а также ранее неиздававшуюся музыку Майлза Дэвиса. Признавая культурное влияние афроамериканской музыки на более чем вековую историю поп-культуры, Rhino будет развивать успешные кампании Black History Month и RSD, в которых участвовали такие артисты, как Арета Франклин, Чака Хан, Кертис Мэйфилд, Донни Хэтэуэй, Лупе Фиаско, Нина Симон, The Notorious BIG, Ми'Шель НдегеОселло и другие. Эти влиятельные темнокожие артисты проложили музыкальные дороги для будущих поколений, что привело к культурным, социальным и политическим революциям, которые все еще будут происходить в 2021 году. В июне и июле Rhino будет чествовать этих легендарных артистов, которые продолжают влиять и вдохновлять современную музыку.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Zapp & Roger
Альбом (сингл)
All The Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
More Bounce to the Ounce, Be Alright, I Heard It Through the Grapevine, So Ruff, so Tuff, Do It Roger, Dance Floor (Pt. I), Doo Wa Ditty (Blow That Thing), I Can Make You Dance (Pt. I), Heartbreaker (Pt. I, Pt. II), In the Mix, Midnight Hour (Pt. I), Computer Love, Night and Day, I Want to Be Your Man, Curisosity 93, Slow and Easy, Mega Medley
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный сборник лучших хитов Zapp & Roger из их первых четырех альбомов, первоначально выпущенный на Reprise в 1993 году. Включает "More Bounce To The Ounce", сэмплированный The Notorious BIG, и "Computer Love", сэмплированный 2Pac. Лимитированное издание на цветном виниле. Rhino Records расширит свое чествование темнокожих музыкантов в течение Месяца афроамериканской музыки серией громких релизов на виниле и компакт-дисках. Коллекция включает переиздания классических произведений некоторых из величайших артистов с мировым именем, в том числе Чарльза Мингуса, Куртиса Мэйфилда, Милта Джексона и Рэя Чарльза, Zapp & Roger, The Drifters, The Time, а также ранее неиздававшуюся музыку Майлза Дэвиса. Признавая культурное влияние афроамериканской музыки на более чем вековую историю поп-культуры, Rhino будет развивать успешные кампании Black History Month и RSD, в которых участвовали такие артисты, как Арета Франклин, Чака Хан, Кертис Мэйфилд, Донни Хэтэуэй, Лупе Фиаско, Нина Симон, The Notorious BIG, Ми'Шель НдегеОселло и другие. Эти влиятельные темнокожие артисты проложили музыкальные дороги для будущих поколений, что привело к культурным, социальным и политическим революциям, которые все еще будут происходить в 2021 году. В июне и июле Rhino будет чествовать этих легендарных артистов, которые продолжают влиять и вдохновлять современную музыку.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zapp & Roger - All The Greatest Hits (coloured) (0603497844272) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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