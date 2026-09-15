Описание товара Wolves In The Throne Room - Primordial Arcana (coloured) (0194399147115) виниловая пластинка

Новый альбом американской блэк/дум-метал группы Wolves in the Throne Room. Спустя почти два десятилетия своего пути в качестве ритуальных монстров блэк-метала, WOLVES IN THE THRONE ROOM вышли из леса со своим самым величественным альбомом на сегодняшний день. Primordial Arcana - первая полностью автономная работа группы: помимо написания и исполнения песен, братья Уивер и гитарист Коди Кейворт занимались всеми аспектами записи, продюсирования и сведения в своей собственной студии Owl Lodge в лесах штата Вашингтон. Название альбома - отсылка к постоянному обращению группы к самым древним архетипическим энергиям. В то время как пресловутое сияние северного неба остается излюбленной артистической палитрой группы, Primordial Arcana расширяет блэк-метал, включая музыкальные формы, предшествующие разрушительной второй волне жанра. «После того, как мы открыли для себя Metallica и Slayer в раннем подростковом возрасте, первыми экстремальными металлическими группами, которыми мы прониклись, были Deicide и Morbid Angel, - объясняет Аарон Уивер. «Так что дэт-металл был там с самого начала, и я думаю, что он особенно ярко проявляется на этом альбоме». Симфонический блэк-метал также был ключевым источником вдохновения. «Мы хотели подчеркнуть роль синтезаторов в создании эпической и грандиозной атмосферы», - объясняет Аарон. Это еще одно свидетельство того, что WOLVES IN THE THRONE ROOM - группа, у которой мало современных аналогов. «Я думаю, что у нас действительно уникальный голос в мире экстремального металла», - говорит Аарон. «Мы исходим из абсолютно реальной и личной точки зрения, и мы не пошли на уступки тому, чего от нас ждут».