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Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка

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Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 4
Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Time Is A Blind Guide: Lucus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 4
  • Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557989281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Time Is A Blind Guide: Lucus
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Bella, Friday, Release, Lucus, Fugitive Places, Baka, Wednesday, Truth Grows Gradually, Islay, Weekend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка

Норвежский барабанщик и композитор Томас Стронен представляет переработанный вариант своего акустического коллектива Time Is The Blind Guide, теперь урезанного до размера квинтета, и с новым пианистом, уроженцем Вакаямы Аюми Танака. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в марте 2017 года. Издание альбома на 180-граммовом виниле. Томас Стронен - норвежский джазовый музыкант (ударные) и композитор, известный более чем 60 альбомами, и сотрудничество с всемирно известными музыкантами по всему миру, в том числе Иэн Балами, Арв Хенриксен, Матс Эйлертен, Эшли Слейтер Эйвинд Аарсет, Кристиан Феннос, Нильс Петтер Молваер, Бобо Стенсон, Джон Тейлор, Торе Бранборг, Мортен Кувенильд, Ингебригт Хокер Флэнтен, Сиддел Эндресен, Бугг Вессельтофт, Томаш Станко, Коичи Макигами, Эрнст Рейссегер, Нильс-Олав Йохансен и Стейн Карстенсен.

Отзывы о товаре Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557989281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Time Is A Blind Guide: Lucus
Жанр
Jazz
Трек-лист
La Bella, Friday, Release, Lucus, Fugitive Places, Baka, Wednesday, Truth Grows Gradually, Islay, Weekend
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Норвежский барабанщик и композитор Томас Стронен представляет переработанный вариант своего акустического коллектива Time Is The Blind Guide, теперь урезанного до размера квинтета, и с новым пианистом, уроженцем Вакаямы Аюми Танака. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в марте 2017 года. Издание альбома на 180-граммовом виниле. Томас Стронен - норвежский джазовый музыкант (ударные) и композитор, известный более чем 60 альбомами, и сотрудничество с всемирно известными музыкантами по всему миру, в том числе Иэн Балами, Арв Хенриксен, Матс Эйлертен, Эшли Слейтер Эйвинд Аарсет, Кристиан Феннос, Нильс Петтер Молваер, Бобо Стенсон, Джон Тейлор, Торе Бранборг, Мортен Кувенильд, Ингебригт Хокер Флэнтен, Сиддел Эндресен, Бугг Вессельтофт, Томаш Станко, Коичи Макигами, Эрнст Рейссегер, Нильс-Олав Йохансен и Стейн Карстенсен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thomas Stronen - Time Is A Blind Guide - Lucus (0602557989281) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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