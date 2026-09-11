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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка

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Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка - фото 1
Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка - фото 1
  • Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500660
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759409619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Laid To Rest, Hourglass, Now You've Got Something To Die For, The Faded Line, Omerta, Blood Of The Scribe, One Gun, Break You, What I've Become, Ashes of the Wake, Remorse Is for the Dead, Another Nail For Your Coffin, Laid To Rest (pre-production demo), Ashes Of The Wake (pre-production demo), Remorse For The Dead (pre-production demo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка

"Ashes Of The Wake" - юбилейное переиздание студийного альбома на двойном виниле американской грув-метал-группы Lamb of God. Издание представлено в честь 15-летия альбома и дополнено четырьмя бонусными треками, включая бисайд "Another Nail For Your Coffin" и три ранее не выпущенных демо. Lamb of God - американская грув-метал-группа, образовавшаяся в 1994 году в Ричмонде, штат Вирджиния, изначально известная как Burn the Priest, но изменившая название после выпуска дебютного (именного) альбома в 1998 году. Коллектив считается лидером Новой волны американского хэви метал. С момента основания Lamb of God выпустили семь студийных и один концертный альбом, а также три DVD. Четыре альбома, "Sacrament" (2006), "Wrath" (2009), "Resolution" (2012) и "VII: Sturm und Drang" (2015), имели значительный коммерческий успех, поднявшись в первую десятку Billboard 200[9]. Первый из них в 2007 году принес группе номинацию Грэмми (в категории Best Metal Performance за трек "Redneck") и разошёлся тиражом 270 тысяч. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759409619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Ashes Of The Wake
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Laid To Rest, Hourglass, Now You've Got Something To Die For, The Faded Line, Omerta, Blood Of The Scribe, One Gun, Break You, What I've Become, Ashes of the Wake, Remorse Is for the Dead, Another Nail For Your Coffin, Laid To Rest (pre-production demo), Ashes Of The Wake (pre-production demo), Remorse For The Dead (pre-production demo)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"Ashes Of The Wake" - юбилейное переиздание студийного альбома на двойном виниле американской грув-метал-группы Lamb of God. Издание представлено в честь 15-летия альбома и дополнено четырьмя бонусными треками, включая бисайд "Another Nail For Your Coffin" и три ранее не выпущенных демо. Lamb of God - американская грув-метал-группа, образовавшаяся в 1994 году в Ричмонде, штат Вирджиния, изначально известная как Burn the Priest, но изменившая название после выпуска дебютного (именного) альбома в 1998 году. Коллектив считается лидером Новой волны американского хэви метал. С момента основания Lamb of God выпустили семь студийных и один концертный альбом, а также три DVD. Четыре альбома, "Sacrament" (2006), "Wrath" (2009), "Resolution" (2012) и "VII: Sturm und Drang" (2015), имели значительный коммерческий успех, поднявшись в первую десятку Billboard 200[9]. Первый из них в 2007 году принес группе номинацию Грэмми (в категории Best Metal Performance за трек "Redneck") и разошёлся тиражом 270 тысяч. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров.
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Отзывы


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