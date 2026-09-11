Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка
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Описание товара Lamb Of God - Ashes Of The Wake (0190759409619) виниловая пластинка
"Ashes Of The Wake" - юбилейное переиздание студийного альбома на двойном виниле американской грув-метал-группы Lamb of God. Издание представлено в честь 15-летия альбома и дополнено четырьмя бонусными треками, включая бисайд "Another Nail For Your Coffin" и три ранее не выпущенных демо. Lamb of God - американская грув-метал-группа, образовавшаяся в 1994 году в Ричмонде, штат Вирджиния, изначально известная как Burn the Priest, но изменившая название после выпуска дебютного (именного) альбома в 1998 году. Коллектив считается лидером Новой волны американского хэви метал. С момента основания Lamb of God выпустили семь студийных и один концертный альбом, а также три DVD. Четыре альбома, "Sacrament" (2006), "Wrath" (2009), "Resolution" (2012) и "VII: Sturm und Drang" (2015), имели значительный коммерческий успех, поднявшись в первую десятку Billboard 200[9]. Первый из них в 2007 году принес группе номинацию Грэмми (в категории Best Metal Performance за трек "Redneck") и разошёлся тиражом 270 тысяч. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров.
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