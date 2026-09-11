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Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка

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Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 4
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 5
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 6
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 7
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 8
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 9
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 10
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 9
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 10
  • Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500625
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка

Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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