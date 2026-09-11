Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 500625
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка
Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Walking On A Thin Line (0198028646017) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFalco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMidnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (019958425141...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитSlayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитPitbull - Greatest Hits (coloured) (0199584425818) виниловая пла...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398953519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
Welcome To The Other Side
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Opening. VR Live, VR Live JMJ Rework of Kosinski remix, The Architect. VR Live, VR Live, Oxygene 8 . VR Live, Zero Gravity. VR Live, Exit . VR Live, VR Live, Stardust. VR Live, Herbalizer. VR Live, VR Live JMJ Rework of Astral Projection remix, The Time Machine. VR Live
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Концертный альбом современного классика и пионера электроники Жана-Мишеля Жарра. В альбом войдут композиции с недавнего альбома музыканта Electronica, номинированного на «Грэмми», а также переработанные вещи с культовых пластинок Oxygene и Equinoxe; все они были сыграны и записаны на триумфальном новогоднем концерта Жарра в парижском соборе Нотр-Дам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jean-Michel Jarre - Welcome To The Other Side (Live In Notre-Dame Vr) (0194398953519) виниловая пластинка