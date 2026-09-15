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Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка

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Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 1
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 2
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 3
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 4
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 5
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 6
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
One Foot In Front Of The Other
Жанр
R&B
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 1
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 2
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 3
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 4
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 5
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 6
  • Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296752612]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
One Foot In Front Of The Other
Жанр
R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка

Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296752612]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
One Foot In Front Of The Other
Жанр
R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Griff - One Foot In Front Of The Other (coloured) (0190296752612) виниловая пластинка – стоимость товара 2400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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