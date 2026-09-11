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Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500551
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's Only a Paper Moon, The Lady Is a Tramp, But Not for Me, Dream a Little Dream of Me (With Louis Armstrong), Cry Me a River, Summertime (With Louis Armstrong), Night and Day, A Fine Romance (With Louis Armstrong), Come Rain or Come Shine, Too Darn Hot, The Man I Love, Manhattan, They Can't Take That Away from Me (With Louis Armstrong), Everytime We Say Goodbye, Cheek to Cheek (With Louis Armstrong), A - Tisket a, Just One of Those Things, My Funny Valentine, Anything Goes, Nice Work If You Ca
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Only a Paper Moon, The Lady Is a Tramp, But Not for Me, Dream a Little Dream of Me (With Louis Armstrong), Cry Me a River, Summertime (With Louis Armstrong), Night and Day, A Fine Romance (With Louis Armstrong), Come Rain or Come Shine, Too Darn Hot, The Man I Love, Manhattan, They Can't Take That Away from Me (With Louis Armstrong), Everytime We Say Goodbye, Cheek to Cheek (With Louis Armstrong), A - Tisket a, Just One of Those Things, My Funny Valentine, Anything Goes, Nice Work If You Can Get It, Blue Skies, Let's Fall in Love, These Foolish Things (Remind Me of You), Let's Face the Music and Dance, Blue Moon, Between the Devil and the Deep Blue Sea, It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing), Mack the Knife (Live), How High the Moon, That Old Black Magic, Someone to Watch Over Me, I've Got You Under My Skin, One for My Baby (And One More for the Road), I Get a Kick Out of You, I Love Paris, Stormy Weather, Let's Call the Whole Thing Off (With Louis Armstrong), Bewitched, Bothered and Bewildered, s Wonderful, Into Each Life Some Rain Must Fall, Love Me or Leave Me, Get Happy

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742520) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
It's Only a Paper Moon, The Lady Is a Tramp, But Not for Me, Dream a Little Dream of Me (With Louis Armstrong), Cry Me a River, Summertime (With Louis Armstrong), Night and Day, A Fine Romance (With Louis Armstrong), Come Rain or Come Shine, Too Darn Hot, The Man I Love, Manhattan, They Can't Take That Away from Me (With Louis Armstrong), Everytime We Say Goodbye, Cheek to Cheek (With Louis Armstrong), A - Tisket a, Just One of Those Things, My Funny Valentine, Anything Goes, Nice Work If You Ca
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Only a Paper Moon, The Lady Is a Tramp, But Not for Me, Dream a Little Dream of Me (With Louis Armstrong), Cry Me a River, Summertime (With Louis Armstrong), Night and Day, A Fine Romance (With Louis Armstrong), Come Rain or Come Shine, Too Darn Hot, The Man I Love, Manhattan, They Can't Take That Away from Me (With Louis Armstrong), Everytime We Say Goodbye, Cheek to Cheek (With Louis Armstrong), A - Tisket a, Just One of Those Things, My Funny Valentine, Anything Goes, Nice Work If You Can Get It, Blue Skies, Let's Fall in Love, These Foolish Things (Remind Me of You), Let's Face the Music and Dance, Blue Moon, Between the Devil and the Deep Blue Sea, It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing), Mack the Knife (Live), How High the Moon, That Old Black Magic, Someone to Watch Over Me, I've Got You Under My Skin, One for My Baby (And One More for the Road), I Get a Kick Out of You, I Love Paris, Stormy Weather, Let's Call the Whole Thing Off (With Louis Armstrong), Bewitched, Bothered and Bewildered, s Wonderful, Into Each Life Some Rain Must Fall, Love Me or Leave Me, Get Happy
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