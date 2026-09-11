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Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт)

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Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 1
Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 2
Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 1
  • Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 2
  • Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500375
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Характеристики

Бренд
Quattro Elementi
Размеры в упаковке, см
88х54х42
Вес, кг.
23.78

Описание товара Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт)

Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт)



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Отзывы о товаре Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт)




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Характеристики
Бренд
Quattro Elementi
Описание
Пушка тепловая дизельная пушка Quattro Elementi QE-35D (35 кВт)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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